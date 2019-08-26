بالفيديو.. انتصار ثمين للاتحاد على العربي في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
حقق نادي الاتحاد السكندري فوزًا هامًا على فريق العربي الكويتي، على أرضه ووسط جماهيره، بهدف نظيف، بذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية.
هدف الاتحاد الوحيد في المباراة جاء عن طريق خالد قمر في الدقيقة 49 من اللقاء من ركلة جزاء قرر حكم اللقاء احتسابها بسبب وجود لمسة يد ضد العربي.
وتعرض أحمد عبد الله لاعب العربي للطرد في الدقيقة 90+4 من اللقاء بعدما حصل على بطاقتين صفراويتين، ليغيب عن اللقاء المقبل بين الفريقين بالأسكندرية.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الاتحاد والعربي يوم 27 سبتمبر المقبل في مصر، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
وكان الاتحاد السكندري قد وصل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية، إلا أنه ودع المنافسة وقتها على يد الهلال السعودي.
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