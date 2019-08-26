مران الزمالك.. تدريبات منفردة لحفني.. وجلسة خاصة لميتشو مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واصل الزمالك تدريباته في مقر النادي اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر، وسط تأهيل الثنائي محمد حسن ومصطفى فتحي، وجلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأدى لاعب الوسط تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأبيض (6-0).

وكان اللاعب اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة عبارة عن كدمة في الركبة، ولم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وواصل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي، وخاض تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

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وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة تطورات تعافيه من الإصابة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

كما عقد ميتشو جلسة خاصة مع شيكابالا في بداية المران لمنحه بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن حفني تدريبات منفردة على هامش المران، بالركض حول الملعب بتعليمات من ميتشو، من أجل اكتساب مزيد من اللياقة البدنية.

وخاض المهاجم المغربي خالد بوطيب تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.