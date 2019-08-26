فوساتي يحدد لـ"الخليج 365" شروطه لتدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وضع الأوروجوياني خورخي فوساتي شرطًا من أجل قبول مهمة تدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يُمانع من الإقدام على هذه الخطوة.

وقال المدرب صاحب الـ66 عامًا إن هناك عدد من الوكلاء تحدثوا معه من أجل تدريب النادي الأهلي.

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" الإثنين: "عدد من الوكلاء تحدثوا معي من أجل تدريب الأهلي، وحولتهم لصديق لي من أجل التفاوض، أعلم أنهم يتفاوضون في الوقت الحالي، وكيلي الآن في أوروبا."

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وعن إمكانية تدريبه للنادي الأهلي قال: "بالطبع ليس لدي مشكلة في تولي تدريب النادي الأهلي، لكن لدي شرط واحد وهو أن يكون لدى إدارة النادي مشروع للعمل عليه".

ويتولى فوساتي تدريب ريفير بلايت في أوروجواي منذ 14 يونيو 2019 وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

فوساتي لديه خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث خاض عددا من التجارب، آخرها كان في الموسم الماضي مع الأهلي السعودي.

ولديه عدد من التجارب في قطر، فدرب السد ومنتخب قطر والريان، كما درب الشباب في السعودية والعين في الإمارات.