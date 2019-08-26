رسمًيا.. أديبايور ينضم إلى قيصري سبور التركي

نجح نادي قيصري سبور التركي في التعاقد مع إيمانويل أديبايور، قادما من بلدية إسطنبول في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع الأخير بنهاية موسم 2018\2019. انتهى عقده مع الأخير بنهاية موسم 2018\2019. وقضي المهاجم التوجولي موسمين ونصفا ضمن صفوف بلدية اسطنبول سجل خلال تلك الفترة 28 هدفا في 76 مباراة. بلدية اسطنبول سجل خلال تلك الفترة 28 هدفا في 76 مباراة. ولعب النجم التوجولي خلال مشواره مع العديد من الأندية، أبرزها أرسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وتوتنهام هوتسبير.

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