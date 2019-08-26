تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدون أهداف مع نظيره فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب القناة بالاسماعيلية.
جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة، التي سيطر المصري على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة،الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة.
وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، على إشراك أكبر عدد من لاعبيه للوقوف على مستواهم الفني، استعداداً للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يتعادل مع القناة وديًا بدون أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.