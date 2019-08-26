المصري يتعادل مع القناة وديًا بدون أهداف

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدون أهداف مع نظيره فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب القناة بالاسماعيلية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة، التي سيطر المصري على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة،

الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، على إشراك أكبر عدد من لاعبيه للوقوف على مستواهم الفني، استعداداً للموسم الجديد.