دينا مشرف ويسرا حلمي تحققان برونزية زوجي السيدات في تنس الطاولة

حقق فريق زوجي السيدات لتنس الطاولة والذي يضم دينا مشرف ويسرا حلمي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. خرج الثنائي المصري من الدور قبل النهائي أمام ثنائي نيجيريا ليحسما الميدالية البرونزية. كانت تنس الطاولة قد حققت ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا. ليحسما الميدالية البرونزية. كانت تنس الطاولة قد حققت ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا.

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