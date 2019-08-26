رسميًا.. المقاولون يضم لاعب سموحة

نجح مسئولو المقاولون العرب في التعاقد مع محمود سيد لاعب وسط سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووقع محمود سيد لنادي المقاولون العرب على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات، في تواجد محمد عادل المشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني للفريق. سنوات، في تواجد محمد عادل المشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني للفريق. يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفيةوهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الاعارة لمدة موسم من الإسماعيلي. 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفيةوهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الاعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.

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