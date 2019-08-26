النصر السعودي يخطف فوزا صعبا من السد في دوري أبطال آسيا

تمكن النصر السعودي من الفوز على السد القطري، بهدين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووضع النصر قدما نحو التأهل لدور نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب بين الفريقين يوم السادس عشر من سبتمبر المقبل، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد

شهد الشوط الأول سيطرة من فريق النصر، وسط انكماش السد القطري دفاعيًا، واعتماده على الهجمات المرتدة السريعة لخطف هدف.

وأهدر لاعبو النصر السعودي عددا من الأهداف، على الرغم من

ظهور الفريق بشكل أقل مما اعتادته الجماهير، حتى تلقى الفريق هدفا مفاجئا في الدقيقة 21، حينما وصلت الكرة إلى علي أسد في منطقة الجزاء ليسجل هدف السد مستغلاً، تمركز دفاع خاطيء، من دفاع النصر.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن النصر السعودي من إدراك هدف التعادل ، بعد ركلة ركنية، أخطأ دفاع السد في إبعادها، لتصل إلى عبد الرحمن الدوسري الذي يسددها ببراعة في المرمى القطري.

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ومع بداية الشوط بدأ السد القطري في التخلي عن حذره الدفاعي، وبدأ في مبادلة النصر الهجمات.

وسيطر السد على مجريات اللعب وأهدر عدة فرص، بينما كان النصر السعودي أكثر حذراً، خوفًا من تلقي هدف ثاني.

وفي الدقيقة 72، ومن كرة عرضية، لعبها عوض خميس رأسية، تباطأ حارس مرمى السد في الخروج لإبعادها، ليلعبها جوليانو في المرمى معلناً عن ثاني أهداف النصر.

وبعد الهدف تماسك لاعبو النصر بشكل واضح للمحافظة على تقدمهم، في ظل ضغط من السد للبحث عن التعادل، ولكن دفاع الفريق السعودي كان منظما ومتماسكا بشكل واضح.

وواصل السد ضغطه محاولاً استغلال الهبوط البدني للاعبي النصر لسعودي، ولكنه فشل في الوصول للمرمى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر السعودي.