شاهد.. انترميلان يتقدم علي ليتشي بهدفين في الشوط الأول

انهي فريق انترميلان الشوط الاول من مباراته امام ليتشي ضمن منافسات الاسبوع الاول للدوري الايطالي متقدماً بهدفين دون رد وهو اللقاء الذي يقام عليملعب جوزيبي مياتزا معقل انترميلان .
سيطر النيراتزوري منذ البداية علي مجريات اللعب حتي نجح في ترجمة هذه السيطرةبهدفين متتاليين في الدقيقتين 21، و 24 عن طريق لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي .
ويأمل الانتر في انهاء اللقاء لصالحه للدخول في المنافسة علي لقب الكالتشيو بقوة من الاسبوع الأول .
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