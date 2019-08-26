خالد قمر: أهدى الفوز لجماهير الاتحاد السكندرى

أكد خالد قمر مهاجم نادى الاتحاد السكندرى، على سعادته لتحقيق الفوز على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وقال قمر في تصريحات خاصة للوفد " الحمد والشكر لله على الفوز وأهدى الفوز لجماهير نادى الاتحاد السكندرى لأنهم يستحقوا الفرحة " والشكر لله على الفوز وأهدى الفوز لجماهير نادى الاتحاد السكندرى لأنهم يستحقوا الفرحة " وأشار :"اللاعبين قدموا أداء رجولي، وكان هدفنا هو الفوز بالمباراة، والاتحاد السكندرى فريق كبير وتاريخه عريق ولعبنا بجمل تكتيكية وضعها الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى" السكندرى فريق كبير وتاريخه عريق ولعبنا بجمل تكتيكية وضعها الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى" وعن الهدف الذى أحرزه ولم يحتسب أشار " فى النهاية رؤية حكام نحترمها والحمدلله على الفوز". واختتم "رئيس النادى محمد مصيلحى وفر كل الدعم للفريق الأخضر ويستحق أن نشرفه"

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