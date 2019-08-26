الاتحاد السكندري يهزم العربي ويقترب من دور الـ16بكاس محمد السادس

تغلب فريق الاتحاد السكندري علي نظيره العربي الكويتي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب صباح السالم، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ممحمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل هدف اللقاء الوحيد خالد قمر في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في الاسكندرية، يوم 27 من سبتمبر المقبل.

وشهد الشوط الأول ظهورا قويا من فريق الاتحاد السكندري، في محاولة لإحراز هدف خارج أرضه، يمنحه أفضلية بلقاء الإياب.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة مرتدة سريعة لصالح فريق الاتحاد ومراوغة رائعة من سيسه

أتبعها بتمريرة إلى أحمد رفعت، المنطلق جهة اليسار والذي قام بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء العربي أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وعلي الجانب الآخر تألق عماد السيد خلال الشوط الأول حيث تصدى بنجاح لضربة ثابتة وحولها إلى ركنية، ليواصل تألقه ويتمكن من إبعاد الركنية والحفاظ على

نظافة شباك فريقه، وتوقفت المباراة بعد ذلك في الدقيقة 32 لمدة دقيقة، لحصول اللاعبين راحة لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

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وفي الدقيقة 35 حصل اللاعب محمود شعبان لاعب الاتحاد السكندري علي كارت أصفر، بعد تدخل عنيف للغاية ضد السلوسي عمار يسار منطقة جزاء الاتحاد.

وأهدر خالد قمر، مهاجم الاتحاد فرصة هدف محقق، بعد تصويبة من رزاق سيسيه لتصل إلى قمر أمام مرمى العربي ولكنه يعيد الكرة بغرابة إلى حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل

السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الإتحاد السكندري على ركلة جزاء، احتسبها الحكم نتيجة تسديد كرة لنور السيد لمست يد مدافع العربي الكويتي، ليبنري لتسديدها خالد قمر محرزاً الهدف الأول.

في الدقيقة 56 ألغى الحكم هدف ثاني لفريق الإتحاد، بداعي وجود تسلل على أحمد رفعت.

وفي الدقيقة 68 حصل الاعب أحمد عبد الله لاعب العربي الكويتي علي البطاقة صفراء بعد تدخل عنيف للغاية علي لاعب الاتحاد السكندري

وشهدت الدقيقة 71 ارسال السلوسي عمار كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الاتحاد عن مناطق الخطورة.

وطالب لاعبي العربي بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوط اللاعب حسين الموسوي، ولكن حكم اللقاء أشار بإستمرار اللعب.

وشهدة الدقيقة الاخيرة في الوقت بدل من الضائع، حصول أحمد عبد الله لاعب العربي الكويتي علي الإنذار الثاني لإعاقته هجمة مرتدة لفريق الاتحاد، ليحصل بعدها على البطاقة الحمراء، ويغادر الملعب قبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية.