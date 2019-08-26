أحمد سعد يتوج بـ3 ذهبيات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية

أضاف الرباع المصري أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجح الرباع المصري في حصد 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع في وزن 67 كجم ليتك عزف السلام الوطني المصري مجددا. المصري مجددا. ورفع الرباع المصري في الخطف ثقلا وزنه 134 كجم وفي الكلين رفع 165 كجم ووصل مجموعه إلى 299 كجم ليفوز بالميداليات الذهبية الثلاثة. Advertisements

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