إصابة مارسيال لن تُزحزح اليونايتد عن موقفه تجاه أليكسيس

أصرت تقارير صحفية إيطالية على أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي “أنتوني مارسيال” في مباراة كريستال بالاس مطلع هذا الأسبوع، لن تُزحزح إدارة مانشستر يونايتد عن موقفها تجاه المهاجم التشيلي “أليكسيس سانشيز” بإعارته للإنتر الإيطالي.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مارسيال، تعرضه لمشكلة خطيرة في الفخذ قد تُبعده لأكثر من شهرين عن الملاعب.

وتوقعت بعض الصحف البريطانية إمكانية استمرار أليكسيس سانشيز حتى الميركاتو الشتوي القادم، كي يكون المعوض الأول لأنتوني مارسيال.

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لكن خبير الانتقالات في إيطاليا “جيانلوكا دي مارزيو” أكد في حديثه لقناة سكاي سبورت إيطاليا أن أليكسيس على مقربة من التوقيع للإنتر في الساعات القادمة، وإصابة مارسيال لن تؤثر من قريب أو من بعيد على موقف إدارة اليونايتد تجاه التشيلي.

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وتتعلق المشكلة الوحيدة بين مانشستر يونايتد والإنتر في مفاوضات إعارة أليكسيس، بكيفية تقسيم راتبه السنوي خلال فترة الإعارة.

ولدى مانشستر يونايتد فقرة في عقود جميع لاعبيه تسمح له بخفض رواتبهم السنوية بنسبة 25٪ إذا لم يتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا.

وأبدى الإنتر استعداده لدفع 5 مليون يورو كراتب سنوي لأليكسيس سانشيز، ليس أكثر من ذلك، وهذا يعني أن مانشستر يونايتد سيحتاج إلى دفع أكثر من نصف هذا المبلغ خلال فترة الإعارة.

ويعد خيار الشراء مشكلة أخرى، حيث عرض الإنتر مبلغ 15 مليون يورو، بينما يريد مانشستر يونايتد 20-22 مليون يورو.