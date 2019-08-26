اونلاين | يلا شوت - KORA LIVE: رابط مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر beIN SPORTS كورة لايف مباراة النصر AFC Champions League

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رابط مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019، عندما يستضيف فريق النصر السعودي على أرضه ووسط جماهيره فريق السد القطري، في إطار ذهاب دور الـ8 في بطولة دوري أبطال آسيا.

سيتم نقل مباراة النصر والسد مباشر عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق علي محمد علي، وتبدأ المواجهة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت القاهرة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم في واحدة من أهم مباريات دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل العالمي بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين نظيره السد القطري اليوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة النصر والسد مباشر متاحاً عبر قناة بي إن سبورت 1، وكذلك قناة الكأس 3، ويتولى مهمة التعليق على أحداثها المعلق علي محمد علي وخليل البلوشي، وتنطلق مباراة النصر ضد السد من ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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حراسة المرمى : برادلي جونز

الدفاع : سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

الوسط : عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو

الهجوم : فهد الجميعة – فراس البريكان.

النصر والسد بث مباشر يلا شوت، النصر والسد تويتر، وتمكن الفريق السعودي من التأهل لربع نهائي المسابقة بعدما تخطى عقبة الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، فيما تغلب السد القطري على مواطنه الدحيل بشق الأنفس بعد مواجهة ماراثونية على المستطيل الأخضر، كورة اون لاين مشاهدة ماتش النصر والسد مباشر الاسطورة livehd7 عبر بين سبورت.