اونلاين | رابط متعدد:بث مباشر النصر والسد يوتيوب “” Yalla shoot us يلا شوت AFC رابط مشاهدة مباراه النصر KoRa liNe بلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط متعدد:بث مباشر النصر والسد يوتيوب “” Yalla shoot us يلا شوت AFC رابط مشاهدة مباراه النصر KoRa liNe بلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت النصر والسد، النصر والسد تابع لايف، النصر مباشر، النصر بث مباشر، النصر كورة اونلاين، ماتش النصر ضد السد القطري، مشاهدة مباراة النصر والسد، مشاهدة النصر بث مباشر، النصر يوتيوب، النصر والسد كورة ستار، النصر والسد الاسطورة، النصر والسد تويتر، النصر والسد القطري مباشر، مباراة النصر والسد مباشر، مشاهدة مباراة النصر.

مشاهدة مباراة النصر والسد القطري يحل نادي السد القطري ضيفا علي نادي النصر السعودي غدا يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تلعب تلك القمة العربية الخالصة علي ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري غفير ،حيث تعد تلك المباراة محل أنظار العديد من عشاق الساحرة المستديرة من محبي ومشجعي نادي النصر السعودي، وسوف تبدأ تلك القمة مساء الغد في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويسعي نادي النصر السعودي إلي استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز علي ضيفه نادي السد القطري الذي لن يكون لقمة سائغة أمام النادي السعودي ،يذكر أن نادي النصر كان قد خسر أولي مبارياته في دور المجموعات أمام نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدف نظيف، ثم تلقي هزيمة أخري أمام ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية لكن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق السعودي، ثم استفاق النصر وحقق الفوز علي نادي الزوراء العراقي في الجولة الثالثة والرابعة ثم تعادلوا في الجولة الأخيرة، وبذلك يكون النصر تأهل كمركز ثان عن مجموعته..

رابط مشاهدة مباراة النصر والسد القطري تخطي النصر دور الستة عشر بصعوبة أمام نادي الوحدة الإماراتي ليصطدم بعد ذلك بنادي السد القطري في ربع النهائي من المسابقة الآسيوية، ولم يكن طريق النصر إلي ربع النهائي مفروشا بالورود بل واجه الكثير من الصعوبات حتى بلغ هذا الدور بعد أن كانت البداية مخيبة بعض الشيء، وعلي الجانب الآخر فان نادي السد القطري فقد بدأ دور المجموعات بخسارة ولكنه سرعان ما حقق نتائج طيبة وتمكن من تصدر مجموعته عن جدارة واستحقاق ثم وصل إلي دور الستة عشر ليلاقي الدحيل ويتغلب عليه ليصل السد بذلك إلي ربع النهائي ليواجه النصر في مباراة واعدة وقمة منتظرة بين الفريقين..