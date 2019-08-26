اونلاين | يلا شوت LIVE7HD: مشاهدة مباراة النصر والسد في بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS| تابع لايف مباراة النصر الآن بدون تقطيع

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لا تفوتوا البث المباشر لمباراة النصر والسد التي ستكون متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مشاهدة مباراة النصر والسد دوري أبطال آسيا بث مباشر

مباراة النصر والسد في بث مباشر وحصر

البث المباشر لمباراة النصر والسد الإثنين 26 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة النصر والسد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

ولمن سيفوته مشاهدة مباراة النصر والسد المقررة اليوم عبر شاشاتنا والإنترنت يمكنه ممتابعة التغطية الخاصة التي سيقدمها موقعنا.

مشاهدة مباراة النصر والسد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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حقائق عن المباراة:

- لم يفز النصر على السد في دوري أبطال آسيا من قبل (ت 1 خ 2)، منهزماً ذهاباً وإياباً في مرحلة مجموعات 2011.

- هذا أول وصول للنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا – يشارك السد في هذه المرحلة للمرة الخامسة، رقم قياسي لفريق قطري.

- لم يفز النصر في 6 مباريات لعبها أمام فرق قطرية في دوري أبطال آسيا (ت 3 خ 3)، ولم يسجل أكثر من - هدف واحد في أي من تلك اللقاءات (سجل 4 تلقى 11).

- لم يخسر النصر في آخر 6 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا (ف 4 ت 2)، أطول بثلاث مباريات من أطول سلسلة سابقة له في المنافسة (3).

- جميع محاولات تسديد لاعب السد أكرم عفيف الأربع الماضية في دوري أبطال آسيا كانت على المرمى، مسجلاً منها 3 أهداف.

- ساهم مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله في إحراز 4 أهداف في 4 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا (سجل 3 صنع 1) – لقد سجل مجموع 35 هدفاً خلال آخر 21 مباراة فقط لعبها مع النصر في جميع المنافسات.