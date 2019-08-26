اونلاين | كورة لايف NoW: مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر yalla live الاسطورة لايف رابط مباراة السد والنصر live7hd جول العالمي

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره النصر السعودي، على استاد "الملك فهد الدولي"، ضمن إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد القطري حصريًا KORA GOAL، عندما تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online، حيث تذاع المباراة حصريًا عند انطلاقها عبر قناة beIN SPORT hd1.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ومن المتوقع أن يدفع الإسباني تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: سعد الدوسري

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في الدفاع: عبدالكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يونج جونج

في الوسط: سالم الهاجري - جابرييل جيرنانديز - أكرم عفيف - عبد العزيز الإنصاري - علي أسد الله.

في الهجوم: بغداد بونجاح.

ويتطلع الإسباني تشافي لكتابة تاريخه التدريبي في مستهل مشواره التدريبي بعد إنهاء مسيرته الكروية مؤخرًا بعد مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب العالمية، يأمل في تكرارها كمدير فني، يلا شوت مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد القطري بث مباشر kora live.

ويأمل النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، يضع بها قدمًا في الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.