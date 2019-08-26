شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستهدف الرقم القياسى لـ«فيدرر» فى الجراند سلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش أنه يستهدف الرقم القياسى لغريمه السويسرى روجيه فيدرر، فى عدد مرات الفوز بألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد: «هذا يحملنى قدرا من المسؤولية، لأننى أطمح لتحقيق ذلك، إنه بالتأكيد أحد طموحاتى وأهدافى».

وتوج ديوكوفيتش بعدد 16 لقبا فى بطولات الجراند سلام مقابل عشرين لقبا لفيدرر، فيما يتوسط الإسبانى رافاييل نادال الثنائى بإحرازه 18 لقبا.

من جهة أخرى، تحدث النجم السويسرى روجيه فيدرر عن أكثر اللاعبين تأثيرًا فى مسيرته الاحترافية، وذلك على هامش حضوره حدثا خاصا للشركة الراعية لملابسه الرياضية.

واختار فيدرر السويدى ستيفان إيدبرج، الذى عمل تحت قيادته عامى 2014 و2015 قائلًا عنه: «هو يملك ذلك السلوك الهادئ، الجماهير والصحفيون يحبونه كثيرًا، ولا تجد أحدًا يتحدث عنه سوى بأمور جيدة، كان من دواعى فخرى وسعادتى تدريبه لى لمدة عامين».

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وتطرق السويسرى البالغ من العمر 38 عامًا للحديث عن أهدافه فى صغره، قائلًا: «كان هدفى هو التتويج بلقب ويمبلدون فى يوم من الأيام».

وتابع: «لم يكن ذلك مزحة سخيفة أو مجرد حلم، بل كان ذلك هو هدف حياتى، أردت أن أصبح إيدبرج، وأردت أن أصبح بيت سامبراس».

وعن حوافزه فى مواصلة اللعب، قال: «فى بعض الأحيان تستمد الحافز من التغلب على الجيل القادم، أو من إثبات لنفسك قدرتك على فعل ذلك مرة أخرى، فى حالتى أستمد الحافز من الرغبة فقط فى لعب التنس والتدرب وخوض المباريات».

وأضاف روجر: «لا أعتقد أننى سأواجه معاناة كبيرة عند الابتعاد عن التنس، أعتقد أننى سأتواجد بالقرب من اللعبة دائمًا، ربما كمستشار، لا أرى نفسى فى مجال التعليق أو التدريب، لكن ربما أقدم المساعدة بعض النصائح».

ويشارك فيدرر فى أمريكا المفتوحة هذا العام للمرة الـ19 فى مسيرته الاحترافية، كثالث أكثر اللاعبين فى التاريخ تواجدًا فى البطولة.

ويحمل الرقم القياسى الأمريكى جيمى كونرز، الذى شارك فى أمريكا المفتوحة 22 مرة، ويتواجد فى المركز الثانى الأمريكى الآخر أندريه أجاسى بـ21 مشاركة، ومن ثم فيدرر بـ19 مشاركة عند خوضه أول مباراة هذا العام، متخطيًا الفرنسى فابريس سانتورو، صاحب المركز الرابع بـ18 مشاركة.