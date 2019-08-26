شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من التعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة طه إسماعيل وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن هوية المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى المهمة الفنية للفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك خلفًا للأوروجوايانى مارتن لاسارتى، الذى تمت إقالته من جانب المجلس الأحمر، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز والخروج من كأس مصر من دور الـ16.

وعقدت لجنة التخطيط جلسات متواصلة خلال الأسبوع الماضى لاختيار المدير الفنى بعد بحث عدد كبير من السير الذاتية، حيث استقرت على عدد من الأسماء أبرزهم البرازيلى ريكاردو جوميز، المدير الفنى السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، والألمانيان شميت وماجات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة سوف تقوم بعرض الملف كاملًا على محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملف الكرة بالنادى، من أجل حسم هوية المدير الفنى الأجنبى، خلال الـ72 ساعة المقبلة للإعلان الرسمى.

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وأصبح ريكاردو جوميز الأقرب لتولى المهمة الفنية للقلعة الحمراء، بعد تواصل مسؤولى النادى معه والوصول لاتفاق نهائى معه عقب مكالمات مباشرة، حيث تم الاتفاق على المقابل المالى ومدة العقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون ويتبقى فقط توقيع المدرب البرازيلى عقود تدريب المارد الأحمر بشكل رسمى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أن لجنة التخطيط بجانب محمود الخطيب رئيس النادى هما الجهة الوحيدة فقط المسؤولة عن ملف المدير الفنى، مشددا على أن الأمر اقترب من الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لاعبو الفريق الأحمر لا ينشغلون بملف المدير الفنى فهم يركزون فقط فى التدريبات والمباريات، ومستعدون للعمل مع أى مدير فنى أجنبى وهذه عقلية الاحتراف». وأضاف مدير الكرة: «الفريق يعود إلى التدريبات اليوم من أجل الاستعداد للفترة المقبلة وخوض مباراة ذهاب دور الـ32 أمام كانو سبورت والتى من المقرر لها يوم 13 سبتمبر المقبل، نحن مستعدون لها من الآن».

على جانب آخر، أجرى رامى ربيعة، مدافع الفريق الكروى الأول، أمس أشعة بالسونار بناء على طلب الجهاز الطبى والذى لم يكتف بالأشعة العادية التى أجراها اللاعب، ومن المنتظر أن يعرض نتيجة الأشعة على الجهاز الطبى على هامش مران الفريق اليوم لتحديد مدة غيابه عن التدريبات بدقة، بعدما تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التى جاءت فى إياب دور الـ٦٤ لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة. من جهة أخرى، وافق المغربى وليد أزارو على مقترح إدارة النادى برحيله على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اتخذت إدارة المارد الأحمر قراراً برحيل اللاعب من أجل إفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.