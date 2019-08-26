شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الهبوط يشعل الخلاف بين الأندية والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء هبوط الثلاثى بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل، الصراع بين اللجنة الخماسية والأندية صاحبة الشكوى، النجوم والداخلية وبتروجت، فضلا عن بعض أعضاء الجمعية العمومية الرافضين للجنة الجناينى.

سارع مسؤولو اتحاد الكرة بالتأكيد على أن القرار الذى صدر مؤخرا لصالح الأندية الثلاثة غير ملزم، خاصة أن الاتحاد سيطعن على القرار بمجرد وصول الصيغة التنفيذية، وتم الاستشهاد فى ذلك بأن كافة قرارات مركز التسوية فى أول درجة بحل الاتحادات الرياضية لم يتم تنفيذها، وأن القرار يصبح ملزما بعد نظر الاستئناف، فيما أعلنت وزارة الرياضة تشكيل لجنة قانونية للتباحث حول سبل حل الأزمة.

فى المقابل، هددت الأندية الثلاثة باللجوء إلى الاتحاد الدولى «فيفا» لتنفيذ القرار، والعودة للمشاركة فى الدورى الممتاز.

من جانبه، أكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، أن اتحاد الكرة تجاهل مطالب الأندية الثلاثة المتمثلة فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وقمنا بإرسال 3 شكاوى ولم يرد علينا مجلس اتحاد الكرة السابق، وهو ما دفعنا لتقديم شكوى والمطالبة بإلغاء الهبوط.

وتابع الطويلة: «بدأنا خطوات مقاضاة اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط قبل نهاية الدورى بـ9 أسابيع، ولم تصلنا ردود حول عدم تكافؤ الفرص بين الأندية».

وأضاف رئيس نادى نجوم المستقبل أن اتحاد الكرة اجتمع مسؤولوه خلال هذه الفترة على مدار 3 أيام بعد بيان الأهلى، وتهديده بالانسحاب من المسابقة، وتجاهل الشكاوى الثلاثة الخاصة بـ9 أندية فى موقف غريب من جانبهم، وقال: «مسؤولو اتحاد الكرة برروا الأزمة بأنه موسم استثنائى».

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وشدد الطويلة على أن اتحاد الكرة لا يحق له الطعن على حكم إلغاء الهبوط واستمرار النجوم والداخلية وبتروجت فى الدورى الموسم المقبل، مؤكدا أن على مسؤوليه البحث عن مخرج لمأزق زيادة عدد أندية الدورى وبحث إمكانية إقامة الدورى بنظام المجموعتين.

وأضاف الطويلة: «الواقع حاليا، وحسب قرار مركز التسوية، يقول إننا مازلنا فى الدورى الممتاز بعد حصولنا على حكم نهائى بإلغاء الهبوط».

وتضامن مسؤولو نادى بتروجت مع نجوم المستقبل، وطالبوا بتنفيذ القرار رسميا وإعلان عودة الأندية الثلاثة لدورى الأضواء والشهرة من قبل مسؤولى الجبلاية، وأكد أحمد فهيم، نائب رئيس النادى، أنه لن يتراجع عن المطالبة بما يراه حقا قانونيا فى تنفيذ القرار الأخير الصادر بشأن إلغاء نتائج الموسم الماضى من الدورى المصرى الممتاز، وما يترتب عليها من آثار، خاصة إلغاء الهبوط.

وقال فهيم: «إننا نطالب الاتحاد المصرى لكرة القدم بتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم وإلغاء الهبوط بمسابقة الدورى الموسم الماضى، خاصة أنه حكم نهائى والمحكمة اقتنعت بحيثيات القرار».

وأضاف أن ناديه اتبع الطرق القانونية والشرعية للحفاظ على حقوقه وضمان بقائه بالدورى الممتاز.

وتابع: «اتحاد الكرة يرغب فى عدم تنفيذ الحكم، وسندرس الأمر مع فريقى الداخلية والنجوم لاتخاذ قرار بشأن تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم».

فيما أكد اللواء عثمان الدسوقى، المشرف على فريق الكرة الأول بنادى الداخلية، أن حكم مركز التسوية يمثل عدالة السماء، وكنا واثقين فى عدالة ونزاهة القضاء المصرى، موضحاً أن الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، وأن الفترة الماضية شهدت استعدادات مكثفة للاعبى الداخلية والعديد من المباريات الودية التى شهدت أداء مُرضياً من جانب اللاعبين.