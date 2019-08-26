شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استكشاف بطل زنجبار استعدادًا لتمهيدى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، من الجهاز الإدارى سرعة جمع معلومات وتسجيلات لفريق ماليندى بطل زنجبار الذى سيلاقى المصرى فى الدور التمهيدى الثانى ببطولة الكونفيدرالية عقب فوزه على مقديشيو سيتى بطل الصومال بهدف نظيف قبل يومين، والتى أقيمت على ملعب عمانى بزنجبار ليصعد الفائز لملاقاة المصرى فى الدور التمهيدى الثانى، حيث ستقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبرالمقبل، فيما ستقوم مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر أيضاً.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق، بقيادة إيهاب جلال، ولاعبى الفريق، حيث استمر الاجتماع لأكثر من ساعتين اطمأن خلالها المجلس من الجهاز الفنى على سير فترة الإعداد، كما اطمأن المجلس على كافة اللاعبين الذين أبدوا سعادتهم بالحوار المفتوح الذى دار بينهم وبين المجلس، فيما اقترب النادى المصرى، من ضم عماد فتحى وبهاء مجدى ثنائى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وطلب إيهاب جلال، ضم الثنائى عماد فتحى وبهاء مجدى لاعبى الزمالك، لحاجة فريقه لجهودهما الموسم المقبل، خصوصا أنهما يتمتعان بخبرة إفريقية ومحلية كبيرة ستدعم الفريق فى مبارياته سواء فى بطولة الدورى أو البطولة الإفريقية.

ورحب الزمالك بالاستغناء عن فتحى ومجدى، بشكل نهائى لصفوف الفريق البورسعيدى لعدم الحاجة لخدماتهما وعدم اعتماد الأجهزة الفنية عليهما طوال فترة تواجدهما مع النادى.

وكان الزمالك قد أعار فتحى لإنبى فى الموسم الماضى، بينما جاء انضمام محمد عبدالشافى وتألق عبدالله جمعة ليخرج بهاء مجدى عن حسابات القلعة البيضاء.

فى سياق آخر، دخل المصرى فى مفاوضات جادة مع وادى دجلة، من أجل ضم مدافع الفريق خالد رضا، وعرض مسؤولو المصرى على نظرائهم بوادى دجلة مبلغ 5 ملايين جنيه، للتعاقد مع رضا لإصرار إيهاب جلال على ضمه للفريق البوسعيدى. ويواصل الفريق تدريباته وسلسلة مبارياته استعدادا للموسم الجديد، حيث أشاد إيهاب جلال بودية إنبى الأخيرة، والتى انتهت بالتعادل السلبى وشهدت المباراة التى أقيمت على الملعب الفرعى لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، تألق اللاعب حجاج عويس، الذى دفع به جلال فى مركز الظهير الأيمن، لغياب الثنائى كريم العراقى ومصطفى طيارة للإصابة. من جانبه أكد ايهاب جلال أن فترة الإعداد الحالية أظهرت مدى رغبة لاعبى الفريق فى تقديم موسم قوى والعودة للمنافسة من جديد، وقال: نجحنا فى ضم عناصر مميزه للفريق، ونأمل فى المزيد لدعم بعض المراكز من اللاعبين أصحاب الخبرات، من أجل تحقيق هدف وطموح جماهير بورسعيد رؤية فريقها على منصات التتويج.