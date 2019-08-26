شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: كانتي يحتاج إلى راحة وأتمنى عدم استدعائه للمنتخب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح المدير الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، عن رغبته في عدم استدعاء المدرب الفرنسي ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لاعب الوسط أنجولو كانتي لاعب وسط الفريق حتى يتعافى من الإصابة.

وتعرض لاعب الوسط الفرنسي للإصابة في الكاحل خلال نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال، وخاض بعدها المباريات عن طريق حقن «الركبة» حتى يتمكن من الاستمرار في اللعب.

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ولعب كانتي آخر مباراة خاضها تشيلسي أمام نوريتش سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وهو مصاب وتحت تأثير الحقن.

وبحسب صحفية «صن» الإنجليزية، قال فرانك لامبارد: «رحلة السبت إلى ملعب كارو رود في مدينة نوريتش كانت مرهقة للاعب».

ويرى مدرب تشيلسي أن فترة الراحلة الدولية التي يتحصل عليها اللاعبون غير الدوليين كافية لعلاج اللاعب من آلام الركبة نهائيًا.

وأكد لامبارد أن المدير الفني ديشامب لا يستطيع التخلي عن لاعب الوسط خلال الفترة الحالية، لكنه يتمنى عدم ضم اللاعب لمنتخب الديوك.