رسمياً.. المهاجم الأرجنتيني جوناثان كايري ينضم الى إسبانيول

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الإثنين 26 أغسطس 2019

المهاجم الأرجنتيني جوناثان كايري

قام نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين بالإعلان عن ضم المهاجم الأرجنتيني جوناثان كايري، نجم ديبورتيفو مالدونادو الأوروجواياني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار الشراء في نهاية المدة مقابل 22 مليون يورو.

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وبذلك يكون كايري، سابع اللاعبين المنضمين هذا الموسم لصفوف إسبانيول، من أصحاب الخبرة الكبيرة في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، حيث لعب في وقت سابق لصالح ناديي لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس.

أما خارج إسبانيا، فقد لعب كايري لصالح أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي ووست هام الإنجليزي.

وذكر إسبانيول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بانضمام كايري، حيث قال: "بعد أن اجتاز الاختبار الطبي سيتم تقديم كايري يوم الثلاثاء مساء".