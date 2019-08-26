بطولة أمريكا للتنس.. كونتا تنتصر وتتأهل للدور الثاني

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الإثنين 26 أغسطس 2019

جوانا كونتا

استطاعت جوانا كونتا بالتخلص من لعنة الخروج من الدور الأول ، والتي حاصرتها في النسختين الماضيتين ، وتأهلت بجدارة إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

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وسلكت كونتا المصنفة السادسة عشرة للبطولة طريقها بنجاح إلى الدور الثاني بالتغلب على الروسية داريا كستكينا 6 / 1 و4 / 6 و6 / 2 اليوم الاثنين في الدور الأول للبطولة.

وتلتقي كونتا في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة بين الروسية الأخرى مارجريتا جاسباريان والأسترالية بريشيلا هون.