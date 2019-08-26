بطولة أمريكا للتنس.. كونتا تنتصر وتتأهل للدور الثاني

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الإثنين 26 أغسطس 2019
جوانا كونتا
استطاعت جوانا كونتا بالتخلص من لعنة الخروج من الدور الأول ، والتي حاصرتها في النسختين الماضيتين ، وتأهلت بجدارة إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.
وسلكت كونتا المصنفة السادسة عشرة للبطولة طريقها بنجاح إلى الدور الثاني بالتغلب على الروسية داريا كستكينا 6 / 1 و4 / 6 و6 / 2 اليوم الاثنين في الدور الأول للبطولة.
وتلتقي كونتا في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة بين الروسية الأخرى مارجريتا جاسباريان والأسترالية بريشيلا هون.
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