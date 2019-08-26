الدوسري يحقق إنجاز تاريخي له مع النصر السعودي

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الإثنين 26 أغسطس 2019
أحرز نجم خط وسط النصر الشاب عبدالرحمن الدوسري، هدفاً في الدقيقة 44، ضد السد القطري، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وصعد النصر، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي، في الوقت الذي تأهل فيه السد القطري، بعد تجاوز مواطنه الدحيل.
ووفقاً لموقع “سعودي سبورت”هذا الهدف، هو الأول للدوسري، البالغ من العمر 21 سنة، طوال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث لم يسبق له أن هز شباك المنافسين، في أي مناسبة.
ولعب الدوسري، 33 مباراة، منذ صعوده لأول مرة إلى الفريق الأول بنادي النصر، عام 2016، لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف، متلقيًا إنذارين.
وتعود قلة مباريات الدوسري مع النصر، خلال الـ3 سنوات الماضية، نظرًا لخروجه على سبيل الإعارة إلى التعاون، في الفترة من يوليو 2017 إلى يناير 2018، قبل عودته إلى فريق تحت 23 سنة، والذي استمر معه حتى يوليو من نفس العام.
وتوزعت مباريات الدوسري مع النصر، بين 25 ظهور في الدوري، و4 في أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، 1 في كأس ولي العهد.
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