مدرب إسبانيا يلمح بمفاجآت في قائمة الفريق

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كشف روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أن قائمة فريقه قد تشهد مفاجآت قبل مباراتيه المقبلتين أمام رومانيا وجزر فارو، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.



وقال مورينو: "قد تكون هناك مفاجآت، ولكن في النهاية إذا قمتم بالتحليل قليلا فستجدون أن هناك قاعدة تتكرر في كل استدعاء، سنقيم حالة اللاعبين خلال اليومين القادمين وسنعلن عن القائمة الأولى يوم الجمعة".

يشار إلى أن المنتخب الإسباني سيحل ضيفا على نظيره الروماني في الخامس من سبتمبر المقبل، قبل أن يستضيف جزر فارو في الثامن من نفس الشهر.

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وعقد مورينو مؤتمره الصحفي اليوم للتحدث عن مباراة منتخب إسبانيا المقبلة أمام جزر فارو في ملعب مولينون، معقل نادي سبورتنج خيخون، الذي سيستضيف أيضا اللقاء الذي سيكون بمثابة فرصة لتكريم ذكرى اللاعب الإسباني الراحل انريكي كاسترو، الذي وافته المنية في العام الماضي.

وقال مورينو الذي حل بديلا للويس انريكي في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني: "أنا سعيد للغاية بأن مباراتي الأولى كمدرب للمنتخب ستكون على ملعب رائع بهذا الشكل".

وأكد مورينو أنه كان يتمنى أن يحضر لويس انريكي المباراة القادمة لإسبانيا، واختتم قائلا: "كنت أتمنى أن يتمكن (انريكي) من حضور هذه المباراة".