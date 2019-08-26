شكرا لقرائتكم تفاصيل الخلاف الفنى داخل الأهلى حول هوية المدرب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم اقتراب الأهلى من التعاقد مع مدرب ألمانى، وسفر مدير التعاقدات لإنهاء الاتفاق معه، إلا أن هناك انقساما داخل جدران الأهلى على هوية المدرب الجديد، الذى سيقود بطل القرن خلفًا للمدرب السابق المُقال من منصبه مارتن لاسارتى، الذى رحل عن الفريق بعد ضياع حلم ترويض الأميرة الأفريقية والخروج المبكر من كأس مصر على يد بيراميدز.

ويفضل محمود الخطيب رئيس النادى ومعه الشيخ طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التعاقد مع المدرب الألمانى المحتمل ويفضلان المدرسة الألمانية باعتبارها ألأكثر نجاحا بين التجارب الأجنبية فى قيادة الأهلى، فيما يرى خالد بيبو وزكريا ناصف عضوا لجنة التخطيط التعاقد مع مدرب من المدرسة الإسبانية.

و يقترب مسئولو النادى الأهلى من العودة للمدرسة الألمانية لإدارة الفريق الكروى الأول لكرة القدم، حيث سافر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى ألمانيا صباح اليوم الاثنين لوضع الرتوش الأخيرة فى المفاوضات مع أحد المدربين الألمان الذى سيخلف الأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت أقالته على خلفية تراجع النتائج.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة طه إسماعيل قد قامت بدراسة عدة سير ذاتية خلال الفترة الماضية حتى تم تقليص العدد إلى 3 مدربين للمفاضلة بينهم فى الجوانب والمعايير التى وضعتها اللجنة فى اختيار مدرب الفريق الجديد، ويعد سفر أمير توفيق إلى ألمانيا هو مؤشر قوى لاقتراب الأهلى من التعاقد مع مدرب ألمانى، خاصة وأن سفر مدير التعاقدات لا يكون من أجل بدء التفاوض بل لوضع الرتوش الأخيرة فى الاتفاق.