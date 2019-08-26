شكرا لقرائتكم محمد حسن يكتفى بتدريبات تأهيلية فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد حسن لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، بعد الإصابة الطفيفة التى تعرض لها فى مباراة ديكاداها بكدمة فى الركبة. ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتعرض محمد حسن للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ديكاداها الصومالى فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حسن يكتفى بتدريبات تأهيلية فى مران الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.