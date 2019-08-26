شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لأيمن حفنى بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى أيمن حفنى، لاعب الزمالك ، تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية، المقامه حاليا على ملعب النادى.

وبدأ حفنى التدريبات بالركض حول الملعب بتعليمات من ميتشو المدير الفنى للفريق، من أجل اكتساب مزيد من اللياقة البدنية.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة، بعد غد الأربعاء، فى دور الـ8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.