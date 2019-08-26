شكرا لقرائتكم ميتشو يطمئن على تأهيل مصطفى فتحى بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مصطفى فتحى، لاعب الزمالك ، تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق الأبيض. وخاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى على هامش مران اليوم. وحرص ميتشو على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة حالته من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل . ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، بعد غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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