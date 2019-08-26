شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تعليمات خاصة لشيكابالا قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، في بداية التدريبات الجماعية، من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها خلال المران.

وتألق شيكابالا في مباراة فريقه ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر المقاصة فى المباراة التى ستقام بعد غدًا الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.