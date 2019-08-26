شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تعليمات خاصة لشيكابالا قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتألق شيكابالا في مباراة فريقه ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر المقاصة فى المباراة التى ستقام بعد غدًا الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
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