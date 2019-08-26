شكرا لقرائتكم مفاجأة.. اعتراف جهاد جريشة بضربة الجزاء الحمراء يعيد مباراة الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد أخبراء تحكيم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن خروج الحكم الدولى جهاد جريشة للاعتذار عبر الفيديو للنادى الأهلى، إدارة وجماهير، عن عدم احتساب ضربة جزاء للأحمر خلال لقاء الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر، وتأكيده على صحة ضربة الجزاء بما يفيد عدم تطبيق القانون لحين مشاهدتها عقب اللقاء، يستوجب إعادة المباراة طبقا لقانون التحكيم، والذى تنص المادة على أن اعتراف الحكم بعدم تنفيذ القانون يستوجب بالضرورة إعادة المباراة، بالإضافة لتوقيع عقوبة على الحكم، مع احترام شجاعته ونزاهته.

الخبراء نفسهم أكدوا على ضرورة احترام قضاة الملاعب _الحكام_ للقانون حتى لا يضيع حق المنافس وُيمكنه "القاضي" حقه القانونى.

كما أشار الخبراء إلى أن عدم كتابة جهاد جريشة فى التقرير نفس الاعتراف الذى أعلنه بالصوت والصورة.. لا يمنع تنفيذ صحيح القانون ومواده الملزمة، وتحديداً لأن المشاهد والمقاطع المتلفزة بات الأخذ بها واقعا، فحين يتم توقيع عقوبة الطرد المباشر على سبيل المثال – على لاعب، تكون العقوبة العادية الإيقاف مباراتين، إنما عقب المشاهدة التلفزيونية يمكن رفع العقوبة إلى عدد أكبر من المباريات لإيقاف اللاعب المعتدى، أو حتى تقليل العقوبة، بما يؤكد أن "الرؤية" التلفزيونية باتت دليلا دامغا لا يمكن تجاوزه.

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خبراء التحكيم أشاروا أيضًا إلى وجوب احترام مواد القانون، لأنها السبيل لتطبيق صحيح قواعد اللعب النظيف، بالإضافة لآن الكرة المصرية الآن تسير نحو تطوير شامل.

كما أضاف الخبراء أن الحكم "قاضى" الملعب عليه الاهتمام بإبراز وجه العدالة معصوبة العينين، حتى لو كان على حساب عقوبة للحكم الذى يعد شجاعا لرفضه الصمت عن خطأ، ليعيد الحق لأصحابه، مع الآخذ فى الاعتبار ضرورة عدم الهروب من تطبيق مواد القانون بدعوى انقضاء المباراة ورضا الفريقين، لآن الحق فى هذه اللعبة هو حق القانون وليس حق أيًا من الناديين، سواء الفائز أو الخاسر!.

المفاجأة المدوية تجعلنا ننتظر ماذا سيكون الحال عليه وكيف سيتصرف سمير عثمان ولجنة الحكام بعيدًا عن الاكتفاء بمعاقبة جريشة على الخروج معترفًا دون إذن!!.

يذكر أن حالات كثيرة طبق فيها القانون عقب تقدم الحكام بما يفيد أخطاء فى تنفيذ صحيح القانون وأخرى طبقًا لما يذكره الحكم، مثل واقعة الحكم الذى أدار مباراة مصر وزيمبابوى الشهيرة بمباراة "الطوبة"، عقب ذكره فى تقريره أنه أعتبر المباراة منتهية بعد الدقيقة 70، لكنه استكملها حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين حيث كان باستاد القاهرة 100 ألف متفرج لتعاد المباراة فى مدينة ليون الفرنسية وتخرج مصر بينما كانت فائزة فى لقاء القاهرة الذى أعيد (2/1) لتتعادل بدون أهداف وتفلت فرصة الوصول لمونديال 1994، فهل يفعلها سمير عثمان؟!.