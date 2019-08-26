شكرا لقرائتكم اعتماد مواجهات المنتخب الأولمبى أمام السعودية كمباراتين دوليتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة، خطابا من الإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد باعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية كمباراتين دوليتين ضمن الأجندة الدولية. وتصل بعثة المنتخب الأولمبي السعودي القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل، لاداء مباراتين وديتين دوليتين مع منتخبنا الأولمبي يومي 7 و 10 سبتمبر. Advertisements وتضم البعثة 26 لاعبا هم : صالح آل حيمد وزيد البواردي وعبد الله حسون وسعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وعون السلولي وحسان تمبكتي وعبد الباسط هندي ومحمد الشنقيطي وعبد الله يوسف ويوسف الحربى وناصر العمران ومحمد المجحد وعبد المحسن القحطاني وأيمن الخليفي وراكان العنزي وخالد الغنام وسعد السلولي وتركي العمار وعبد الرحمن غريب وعبد الرحمن اليامي وهارون كمارا وعبد الله الحميدان. تقام المباراتان في إطار استعدادات الفريقين لخوض نهائيات أفريقيا وآسيا تحت 23 سنة المؤهلتين لنهائيات الدورة الأولمبية المقرر إقامتها في 2020.

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