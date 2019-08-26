شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض بيع مدافعه للمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الأهلى بيع إسلام جابر مدافع فريق الشباب، والمعار فى الموسم الماضى لنادى الجونة للنادى المصرى، رغم المفاوضات المكثفة، التى أجراها مسئولو النادى البورسعيدى خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر بالأهلى، أن النادى قرر عدم رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء فى صفقه انتقال حر للنادى المصرى أو حتى على سبيل الإعارة، حيث أبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى اللاعب بعدم التفريط فيه، والتمسك بأحقية الأحمر فى تنفيذ العقد الثلاثى الذى تم تفعيله مع هشام شعبان ومصطفى عزت ثنائى شباب الأهلى، الذى تم انتقالهم لطنطا مؤخرا بهذه الطريقة القانونية.

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كان إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى يرغب فى التعاقد مع المدافع الأهلاوى الشاب، وكان اللاعب قد أجل التوقيع لمسئولى ناديى الإسماعيلى وإف سى مصر، من أجل حسم عرض المصرى مع وكيله وأمير توفيق مدير التعاقدات فى القلعه الحمراء، قبل أن تتراجع ادارة الأهلى عن قرار انتقال اللاعب لصفوف المصرى.

إسلام جابر رحب بقرار الأهلى، ووعد الإدارة برفض أى عروض أو مفاوضات تتم بخصوصه، بعيدًا عن رضا مسئولى ناديه، والذين وعدوه بإحضار عرض رسمى له خلال أيام

كان إسلام جابر قد وقع سرا لمسئولى النادى المصرى عن طريق وكيله، بعدما تلقى عدة عروض من أندية الإنتاج الحربى والمقاولون واف سى وسموحة.