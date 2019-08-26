مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس: الحضري لا يصلح لتدريب حراس منتخب مصر

الموجز

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس، إن عصام الحضري، حارس مرمى نجوم المستقبل السابق، لا يصلح لتدريب حراس منتخب مصر في الجهاز الجديد المزمع الإعلان عنه خلال ساعات.

وتعقد اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل، لحسم مصير المدير الفني القادم للمنتخب المصري.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، إن الحضري لا يملك خبرات كافية في مجال التدريب حتى يتم تنصيبه في هذا المركز كما يتردد من قبل البعض.

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وأضاف مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس، أن الحضري إذا أراد التدريب يجب أن يتدرج حتى يصل إلى تدريب حراس مرمى منتخب مصر.

وتابع: "مش شرط عشان تكون حارس كبير تبقى مدرب كبير والأمثلة كثيرة على ذلك".

واستشهد عبد الفتاح بالنجم الأرجنتيني مارادونا قائلا: "لا يختلف اثنين على إمكانياته كلاعب ولكنه لم ينجح كمدرب حتى الآن".