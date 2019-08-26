منتخب مصر لسيدات الجمباز يحرز الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الإفريقية

الموجز حقق منتخب مصر للسيدات للجمباز المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. تفوق منتخب سيدات مصر للجمباز على الجزائر التي جاءت في المركز الثاني في الترتيب. Advertisements وأضاف منتخب الجمباز الجماعي للسيدات ميدالية جديدة للبعثة المصرية التي تواصل حصد الميداليات المتنوعة. وتضم بعثة المنتخب كل من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم. ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.

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