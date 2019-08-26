التونسية جابر الى الدور الثاني على حساب غارسيا

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بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب هذا الموسم، بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد الإثنين.

وحسمت جابر المصنفة 62 عالميا، مباراتها ضد الفرنسية المصنفة 27 بنتيجة 7-6 (10-8) و6-2، لتبلغ الدور الثاني من بطولة فلاشينغ ميدوز، لملاقاة الفائزة من اللقاء بين الأميركية جينيفر برايدي والبيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش.

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وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الأولى بمعدل ثلاث مرات لكل منهما وصولا الى التعادل 6-6 بكسر للإرسال من قبل غارسيا، قبل أن تتمكن جابر من التعويض في الشوط الفاصل حيث خسرت إرسالها ثلاث مرات، لكنها كسرت إرسال منافستها أربع مرات.

وفي المجموعة الثانية، قدمت التونسية أداء أفضل لاسيما بعد الشوط الثالث الذي خسرته على إرسالها، ما أتاح للفرنسية التقدم 2-1. لكن جابر ردت بقوة وفازت في الأشواط الخمسة المقبلة لتحسم المباراة في صالحها في نحو ساعة ونصف ساعة.

وتعود أفضل نتيجة للتونسية التي تتم الأربعاء الخامسة والعشرين من العمر، في بطولات الغراند سلام، الى رولان غاروس الفرنسية عام 2017 حيث بلغت الدور الثالث. أما أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز بتعود الى العام ذاته حين بلغت الدور الثاني.