GOAL بث مباشر

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موعد مباراة النصر ضد السد القطري bein sports

تقام مباراة النصر ضد السد اليوم الاثنين 26/8/2019 في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الربع مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتم بث المباراة مباشرة على قناة bein sports الرياضية .

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يتم وضع رابط البث المباشر فور بدأ المباراة فتابعونا.