شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطمئن على مصطفى فتحى.. ومحمد حسن يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو الميدر الفنى لفريق الزمالك، على الاطمئنان على حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، خلال تأدية البرنامج التأهيلى عقب العودة من ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية على منطقة الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.

ويواصل مصطفى فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق، وخاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى، على هامش التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق الأبيض حاليًا.

وكان مصطفى فتحى قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ما يستلزم سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.

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كما أدي محمد حسن، لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في مباراة ديكاداها بكدمة في الركبة.

وكان محمد حسن قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة فى الركبة أدت إلى استبداله فى مباراة ديكاداها الصومالى الأخيرة فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وذلك حتى لا تتفاقم الإصابة من المقرر أن تحسم رؤية الجهاز الطبى للفريق موقف اللاعب من مواجهة المقاصة.=

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.