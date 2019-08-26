شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بتجربة البريميرليج فى تنظيم مسابقات الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب اتحاد الكرة من الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المختصة بتنظيم المسابقات ووضع جدول المباريات من بداية الموسم حتى نهايته، وهى نفس الشركة التى تنظم الدورى الإنجليزي "بريميرليج".

ويهدف أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة من التعاقد مع شركة لوضع نظام المسابقات، من أجل وضع حدٍ لأى اعتراضات تحدث من الأندية مثلما كان يحدث مسبقًا وعدم إجراء أى تأجيلات للمباريات للحفاظ على النظام من بداية انطلاق الدوري ونهايته لتكون المواعيد المحددة لها، وفرض العدل والمساواة بين الجميع، وهو ما يفرض أريحية بين الجميع ويمنح الأندية واللاعبين فرصة للحصول على راحة بين الموسمين بدلاً من تلاحم الموسم مثلما يحدث.

ونظرًا لعامل الوقت واحتياج التنفيذ والتطبيق الرسمى للشركة المنتظرة فى وضع نظام الدوري المصري، قد تبدأ التجربة مع الدور الثانى، على أن يعمم بعد ذلك ويكون هو النظام القائم على الدوام ويطبقه المجلس المنتخب المقبل.

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ويأتى سعى اللجنة الخماسية للتعاقد مع شركة تضع نظام المسابقات كجزء ضمن خطة تطوير المنظومة الإدارية الخاصة باتحاد الكرة لمواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى شتى المجالات، ومنع أى تعامل مستقبلى يتم عن طريق الأوراق.

وكذلك تم الاستقرار على أن تكون جميع اللجان المزعم تشكيلها فى اتحاد الكرة، بقيادة العناصر الشابة بعيدًا عن كل الوجوه المعتادة فى السنوات الأخيرة، وسيتم الاختيار بعد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار الانسب لفكر اللجنة المؤقتة التطويرى.