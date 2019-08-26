صور.. جماهير الاتحاد السكندري تؤازر فريقها أمام العربى الكويتى عبر الشاشات العملاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشدت جماهير الاتحاد السكندري داخل مقر النادى وخارجه على المقاهى لمشاهدة مباراة فريقها أمام العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية . الاتحاد السكندري يقدم عرضا قويا وتفاعلت جماهيره خلال متابعة اللقاء وقامت بالتصفيق والتهليل مع الهدف الأول للاتحاد الذى أحرزه خالد قمر من ركلة جزاء.

الاتحاد السكندرى Advertisements الاتحاد السكندري يخوض مباراة العربى الكويتى بتشكيل يضم في حراسة المرمى: عماد السيد ، وفي الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، محمود شعبان، السيد سالم، وفي الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، رزاق سيسيه، وفي الهجوم: خالد قمر، أحمد رفعت.

الاتحاد السكندرى

الاتحاد السكندرى

الاتحاد السكندرى

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