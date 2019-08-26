شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت والجوهرى الأبرز...تعرف على قائمة مستبعدى المقاولون من معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، 6 لاعبين من معسكر ذئاب الجبل المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في كرواتيا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:،محمد طلعت، يوسف الجوهري لقضاء فترة التأهيل من الصليبي، طيطا، كريم مصطفى، وشكري نجيب المنضم مؤخرا إلى الفريق وصلاح ناشيء 97.

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ويطير المقاولون مساء اليوم الاثنين إلى كرواتيا للدخول في معسكر اعداد خارجي يستمر ل 9أيام تبدأ غدا الثلاثاء في اطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد حيث يتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية ويترأس بعثة المقاولون المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة ذئاب الجبل والمشرف على فريق الكرة.