شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعرض ديريك ديسامبى للبيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو سموحة الأوغندى ديريك ديسامبى مهاجم الفريق للبيع لعدم الحاجة لمجهوداته فى الموسم المقبل حتى يتسنى للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن التعاقد مع مهاجم بديل له .
يذكر أن ديسامبى لم يشارك مع سموحة إلا فى مباريات قليلة ولم ينل ثقة الجهاز الفنى الذى فضل عدم استمراره فى الفريق بالموسم المقبل خاصة أن المدير الفنى يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة على المربع الذهبى .
كان فريق سموحة قد أبرم العديد من الصفقات السوبر على رأسهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى الذى تمت إعارته للفريق السكندرى لمدة موسم .
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يعرض ديريك ديسامبى للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.