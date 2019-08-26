شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعرض ديريك ديسامبى للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو سموحة الأوغندى ديريك ديسامبى مهاجم الفريق للبيع لعدم الحاجة لمجهوداته فى الموسم المقبل حتى يتسنى للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن التعاقد مع مهاجم بديل له .

يذكر أن ديسامبى لم يشارك مع سموحة إلا فى مباريات قليلة ولم ينل ثقة الجهاز الفنى الذى فضل عدم استمراره فى الفريق بالموسم المقبل خاصة أن المدير الفنى يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة على المربع الذهبى .

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كان فريق سموحة قد أبرم العديد من الصفقات السوبر على رأسهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى الذى تمت إعارته للفريق السكندرى لمدة موسم .