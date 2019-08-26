شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع القناة سلبيًا فى رابع ودياته بمعسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بدون أهداف مع نظيره فريق القناة فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب القناة بالإسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من على الكيكى حكمًا للساحة ومعه كل من سعد محمد سعد ومنصور حسن كمساعدين.

شهدت المباراة حضور مجلس إدارة نادى القناة برئاسة المستشار يحيى المحجوب والذى حرص ومعه كل من حمزة الجمل المدير الفنى لفريق القناة ومحمد حمص المدرب العام للفريق على الترحيب بفريق المصرى بقيادة مديره الفنى ايهاب جلال واللواء ياسر سالم مدير الكرة وكذلك أعضاء الجهاز الفنى للمصرى حمد ابراهيم المدرب العام وياسر عزت وسيف داود مدربا الفريق ومصطفى كمال مدرب الحراس.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفنى للمباراة التى سيطر المصرى على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة الذى حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة وشهد الشوط الثانى من المباراة إجراء الكابتن إيهاب جلال لعدد كبير من التغييرات بهدف زيادة الضغط الهجومى إلا أن الكثافة الدفاعية التى لعب بها فريق القناة حال دون إحراز المصرى لأية أهداف لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف.

مثل المصرى فى الشوط الأول: أحمد مسعود لحراسة المرمى، حجاج عويس، إسلام أبو سليمة، سعيدو سينبورى، عمر كمال لخط الظهر، إيزى ايميكا، إسلام عطية كثنائى خط وسط مدافع يتقدمهما الثلاث مفتاح طقطق، شيخ موكورو، حسن على كثلاثى هجوم متأخر خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.

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وعلى مدار الشوط الثانى دفع الكابتن إيهاب جلال بكل من عمرو موسى وأحمد شوشة وأحمد جمعة وفريد شوقى وأحمد ياسر وأوستين أموتو وحسين رجب بدلاً من ايزى ايميكا وإسلام أبو سليمة وعمر كمال وشيخ موكورو ومفتاح طقطق ومحمود وادى وحجاج عويس.

فيما تكون تشكيل فريق القناة خلال الشوط الأول من: مصطفى ديدا لحراسة المرمى، إسلام سيد، محمد عبد الرحمن، محمد يوسف، احمد على لخط الظهر، محمد عبد الستار، علاء البدرى، إسلام زيادة، محمد يحيى، محمد خليفة ،على شوقى لخط الهجوم، وأجرى الكابتن حمزة الجمل العديد من التغييرات على مدار المباراة.