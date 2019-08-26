شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الاتحاد يتعادل مع العربى الكويتى 0/0 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الاتحاد السكندرى أمام العربي الكويتي سلبيا بعد انتهاء الشوط الأول في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، في المباراة التي تجمعهما باستاد صباح السالم بدولة الكويت .

وشهد الشوط الأول عدد من الهجمات القليلة للفريقين ، حيث شهدت الدقيقة 14، هجمة مرتدة سريعة لصالح فريق الاتحاد ومراوغة رائعة من سيسه أتبعها بتمريرة إلى أحمد رفعت المنطلق جهة اليسار والذي قام بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء العربي أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

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وفي منتصف الشوط الأول ، شهد انطلاقة من رزاق سيسيه من جهة اليمين أتبعها بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ثابلها مانجا بتصويبة أمسك بها الحارس على مرتين ، وتشهد الدقيقة 37 أخطر فرق الإتحاد من تمريرة سحرية لرزاق سيسيه ينقض عليها خالد قمر الذى يضعها فى يد حارس العربى .

جاء تشكيل الاتحاد كالتالى ، في حراسة المرمى: عماد السيد ، وفي الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، محمود شعبان، السيد سالم، وفي الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، رزاق سيسيه، وفي الهجوم: خالد قمر، أحمد رفعت.