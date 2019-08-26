شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المهاجم التونسى فراس شواط معروض على الأهلى لخلافة أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع فراس شواط مهاجم المنتخب التونسي وفريق الصفاقسي فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التى تنتهى فى مصر مساء السبت المقبل.

ويبحث الأهلى عن مهاجم سوبر لتدعيم خط هجومه فى الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل الرغبة برحيل أزارو وتراجع مستوى مروان محسن بسبب الإصابة وعدم الاعتماد على صلاح محسن كمهاجم وحيد.

وقدم شواط مستويات مميزة مع الصفاقسي وقاد فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان.