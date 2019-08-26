انت الان تتابع غياب مبابي وكافاني عن باريس سان جيرمان عدة أسابيع للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-صفر على تولوز يوم الأحد.
وقال النادي الفرنسي في بيان يوم الاثنين إن كافاني المهاجم القادم من أوروجواي الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي استبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
ولم يشارك المهاجم البرازيلي نيمار في أي مباراة هذا الموسم نظرا لغموض مستقبله مع النادي.
وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورج وأولمبيك ليون لكن ربما يعودا قبل مواجهة ستاد رانس في 25 سبتمبر أيلول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب مبابي وكافاني عن باريس سان جيرمان عدة أسابيع للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.