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غياب مبابي وكافاني عن باريس سان جيرمان عدة أسابيع للإصابة

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مبابي يرقد على الأرض مصابا خلال مباراة فريقه امام تولوز بدوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم يوم 25 أغسطس 2019

قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-صفر على تولوز يوم الأحد.

وقال النادي الفرنسي في بيان يوم الاثنين إن كافاني المهاجم القادم من أوروجواي الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي استبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

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ولم يشارك المهاجم البرازيلي في أي مباراة هذا الموسم نظرا لغموض مستقبله مع النادي.

وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورج وأولمبيك ليون لكن ربما يعودا قبل مواجهة ستاد رانس في 25 سبتمبر أيلول المقبل.

 

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