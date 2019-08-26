الان تتابع سان جيرمان يخسر نجميه الخطيرين دفعة واحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة مزدوجة بعد تأكد غياب نجميه كيليان مبابي والأوروجوياني أدينسون كافاني

لفترة طويلة، بسبب الإصابة. Advertisements وأوضح حامل لقب الدوري الفرنسي، أن مبابي سيغيب لنحو أربعة أسابيع بسبب الإصابة في الفخذ. بينما يغيب كافاني لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة للقدم اليمنى. وخرج كافاني، مصابًا بعد مرور 14 دقيقة فقط من المباراة التي فاز فيها سان جيرمان برباعية بيضاء على تولوز، السبت الماضي.

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