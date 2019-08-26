شكرا لقرائتكم خبر عن «ماريو» يقترب من الانتقال إلى لوكوموتيف موسكو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، اليوم الإثنين، بأن لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي، جواو ماريو، قريب من الانتقال من نادي إنترميلان إلى لوكوموتيف موسكو الروسي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ووفقا للشبكة الإيطالية، فإن ماريو حضر إلى مكاتب إدارة الإنتر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على انضمامه إلى نادي لوكوموتيف، حيث سيتضمن عقد الإعارة بندًا لإمكانية الشراء بصفة نهائية، وذلك بعدما كانت تقارير إخبارية أخرى قد ربطت اسمه بانتقال إلى موناكو الفرنسي.

وانضم ماريو (26 عامًا) إلى إنتر في صيف 2016 مقابل 45 مليون يورو، لكنه لعب 69 مباراة فقط خلال ثلاثة مواسم، وأحرز 4 أهداف، بينما قضى النصف الثاني من موسم 2017-2018 معارا إلى وست هام يونايتد الإنجليزي.