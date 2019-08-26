إصابة خاميس في القدم مع ريال مدريد

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الإثنين 26 أغسطس 2019

خاميس

قام نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، بالإعلان عن أن لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة ضد بلد الوليد السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون تحديد فترة غيابه.



وأصيب الدولي الكولومبي العائد هذا الموسم الى صفوف النادي الملكي بعد إعارة لموسمين مع بايرن ميونخ الألماني، خلال المباراة التي أقيمت السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، وانتهت بتعادل ريال مع ضيفه 1-1.

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واستبدل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاميس أوائل الشوط الثاني، مؤكدا بعد المباراة أن هذا التبديل يعود الى انزعاج بدني شعر به اللاعب.

وفي بيان الإثنين، أفاد ريال أنه "بعد الفحوص التي أجريت للاعب خاميس رودريغيز من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص وجود إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى".

وأشار النادي الى أنه "سنواصل تقييم تعافيه"، من دون أن يحدد فترة الغياب المتوقع للاعب البالغ من العمر 28 عاماً. لكن تقارير صحافية إسبانية، ومنها لصحيفة آس، أشارت الى أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لفريقه في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ضد فياريال نهاية الأسبوع الحالي (الأحد الأول من سبتمبر)، ومباراتي منتخب بلاده ضد البرازيل وفنزويلا في 7 و11 منه.